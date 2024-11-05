Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барыс — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сибирь — Салават Юлаев: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:00 мск

«Сибирь» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 15:00 мск
Комментарии

Сегодня, 5 ноября, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сибирь» с 21 очком после 21 проведённой встречи располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Уфимский «Салават Юлаев» в текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 24 балла. Подопечные Виктора Козлова занимают четвёртое место в таблице Востока.

Материалы по теме
Кожевников: дайте «Сибири» омский ресурс, и команда Епанчинцева будет в лидерах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android