«Ротенберг — опытный тренер, разберётся». Трёхкратный чемпион мира — о серии поражений СКА
Поделиться
Трёхкратный чемпион мира и хоккейный эксперт Алексей Терещенко прокомментировал последние результаты СКА в нынешнем сезоне КХЛ. Команда Романа Ротенберга потерпела три поражения подряд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Элинюк (Локхарт) – 07:01 (5x5) 1:1 Выдренков (Воробьёв, Хайруллин) – 36:38 (5x5) 2:1 Шартье (Меркли, О'Реган) – 63:07 (4x3)
«У СКА всё волнами идёт. Мы не знаем всей ситуации внутри команды, но вопросы есть, даже большие – по качеству игры, особенно по игре в обороне. В атаке хватает качества. Посмотрим, что будет дальше. Роман Борисович – опытный тренер, разберётся», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».
Напомним, СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка после 24 проведённых матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 ноября 2024
-
10:34
-
10:15
-
10:06
-
09:50
-
09:33
-
09:16
-
09:00
-
08:51
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
08:02
-
07:34
-
07:00
-
03:01
-
00:12
- 4 ноября 2024
-
23:59
-
23:47
-
23:23
-
22:53
-
22:18
-
21:50
-
21:48
-
21:29
-
21:20
-
21:15
-
21:06
-
20:58
-
20:51
-
20:49
-
20:44
-
20:37
-
20:30
-
20:07
-
19:40