«Ротенберг — опытный тренер, разберётся». Трёхкратный чемпион мира — о серии поражений СКА

Трёхкратный чемпион мира и хоккейный эксперт Алексей Терещенко прокомментировал последние результаты СКА в нынешнем сезоне КХЛ. Команда Романа Ротенберга потерпела три поражения подряд.

«У СКА всё волнами идёт. Мы не знаем всей ситуации внутри команды, но вопросы есть, даже большие – по качеству игры, особенно по игре в обороне. В атаке хватает качества. Посмотрим, что будет дальше. Роман Борисович – опытный тренер, разберётся», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Напомним, СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка после 24 проведённых матчей.