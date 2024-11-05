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«Ротенберг — опытный тренер, разберётся». Трёхкратный чемпион мира — о серии поражений СКА

«Ротенберг — опытный тренер, разберётся». Трёхкратный чемпион мира — о серии поражений СКА
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Трёхкратный чемпион мира и хоккейный эксперт Алексей Терещенко прокомментировал последние результаты СКА в нынешнем сезоне КХЛ. Команда Романа Ротенберга потерпела три поражения подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Элинюк (Локхарт) – 07:01 (5x5)     1:1 Выдренков (Воробьёв, Хайруллин) – 36:38 (5x5)     2:1 Шартье (Меркли, О'Реган) – 63:07 (4x3)    

«У СКА всё волнами идёт. Мы не знаем всей ситуации внутри команды, но вопросы есть, даже большие – по качеству игры, особенно по игре в обороне. В атаке хватает качества. Посмотрим, что будет дальше. Роман Борисович – опытный тренер, разберётся», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Напомним, СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка после 24 проведённых матчей.

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