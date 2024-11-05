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The Athletic представил топ-5 команд с наибольшими шансами на победу в Кубке Стэнли

The Athletic представил топ-5 команд с наибольшими шансами на победу в Кубке Стэнли
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Журналисты The Athletic представили топ-5 команд с наибольшими шансами на победу в Кубке Стэнли после первого месяца нынешнего сезона НХЛ.

1. «Флорида Пантерз».
2. «Даллас Старз».
3. «Нью-Йорк Рейнджерс».
4. «Виннипег Джетс».
5. «Вегас Голден Найтс».

Также ещё одной командой вне рейтинга стала «Миннесота Уайлд».

«С Капризовым в расцвете сил, несколькими молодыми игроками, уже находящимися на ключевых ролях, новым тренером в его первом полноценном сезоне «Миннесота» начинает выглядеть как долгосрочный претендент на Кубок Стэнли», — сказано в статье.

Отметим, что регулярный сезон-2024/2025 завершится в апреле следующего года.

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