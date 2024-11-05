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Плющев: «Локомотив» доказал своё реноме в матче с «Трактором», но всё начнётся в плей-офф

Плющев: «Локомотив» доказал своё реноме в матче с «Трактором», но всё начнётся в плей-офф
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре «Локомотива» после победы над «Трактором» (5:3) в матче лидеров КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Рафиков, Никулин) – 04:14 (5x4)     0:2 Шалунов (Гернат, Сергеев) – 07:30 (5x4)     1:2 Блажиевский (Котляревский, Телегин) – 14:30 (5x5)     1:3 Никулин (Гернат) – 34:45 (5x5)     2:3 Сикура (Шабанов, Светлаков) – 38:10 (5x5)     2:4 А. Радулов (Гернат) – 43:12 (5x5)     3:4 Шаров (Тертышный, Кэмпфер) – 47:32 (5x5)     3:5 Красковский (Кирьянов, Черепанов) – 55:03 (5x5)    

«Локомотив» стабильно начал сезон и по сей день продолжает действовать в той же манере. Не скажу, что команда показывает что-то феерическое. Дисциплина, порядок, класс — всё на благо результата. Если смотреть по таблице, на Западе клубы набрали побольше очков, чем на Востоке.

С «Трактором» получилась борьба, были хорошие моменты. «Локомотив» подтвердил своё реноме на сегодняшний день, но и челябинцы показали неплохую игру. При равной борьбе победил сильнейший, так сказать. Делать серьёзные выводы по этой игре не стоит, это лишь промежуточный этап. «Трактор» ещё в состоянии реализовать внутренние ресурсы, «Локомотиву» тоже есть над чем работать. Всё начнется в плей-офф», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 34 очка за 23 матча. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 42 очка после 24 игр.

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