Плющев: «Локомотив» доказал своё реноме в матче с «Трактором», но всё начнётся в плей-офф

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре «Локомотива» после победы над «Трактором» (5:3) в матче лидеров КХЛ.

«Локомотив» стабильно начал сезон и по сей день продолжает действовать в той же манере. Не скажу, что команда показывает что-то феерическое. Дисциплина, порядок, класс — всё на благо результата. Если смотреть по таблице, на Западе клубы набрали побольше очков, чем на Востоке.

С «Трактором» получилась борьба, были хорошие моменты. «Локомотив» подтвердил своё реноме на сегодняшний день, но и челябинцы показали неплохую игру. При равной борьбе победил сильнейший, так сказать. Делать серьёзные выводы по этой игре не стоит, это лишь промежуточный этап. «Трактор» ещё в состоянии реализовать внутренние ресурсы, «Локомотиву» тоже есть над чем работать. Всё начнется в плей-офф», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 34 очка за 23 матча. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 42 очка после 24 игр.