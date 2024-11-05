Фридман: зарплата Капризова по новому контракту будет на уровне Мэттьюса и Драйзайтля

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман высказался о возможном новом соглашении российского нападающего Кирилла Капризова и «Миннесоты Уайлд».

«Я думаю, зарплата Капризова будет на уровне Остона Мэттьюса и Леона Драйзайтля. Капризов станет одним из самых дорогих игроков в лиге по двум причинам. Первая – «Миннесота» знает, что если он выйдет на рынок, то все будут стремиться его заполучить. Вторая – он очень важен для «дикарей». Его вклад – не просто очки, а нечто большее.

«Миннесота» понимает, что это будет огромная сумма, и клуб с радостью заплатит ему. Они знают, что он того стоит», — заявил Фридман в подкасте Sportsnet.

Кэпхит Остона Мэттьюса по текущему контракту с «Торонто Мэйпл Лифс» составляет $ 13,25 млн. У Леона Драйзайтля по новому контракту с «Эдмонтоном» – $ 14 млн.