«Я был жалок». Форвард «Нэшвилла» О'Райлли — о своей игре во встрече с «Лос-Анджелесом»
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Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан О'Райлли высказался о своей игре во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (0:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
05 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Копитар (Кларк, Кемпе) – 13:24 0:2 Фиала (Дано, Мур) – 40:35 0:3 Кемпе (Льюис, Гавриков) – 57:02
«Это была одна из худших игр в моей карьере… Я был жалок», — приводит слова О'Райлли журналист Алекс Догерти на своей странице в социальной сети Х.
Отметим, что во встрече О'Райлли заработал пятиминутное удаление за драку и закончил матч с показателем полезности «-2». Райан провёл чуть более 15 минут на площадке.
«Нэшвилл Предаторз» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав девять баллов после 15 сыгранных матчей. В следующей игре «хищники» встретятся с «Вашингтон Кэпиталз» 7 ноября.
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