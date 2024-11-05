«Я был жалок». Форвард «Нэшвилла» О'Райлли — о своей игре во встрече с «Лос-Анджелесом»

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан О'Райлли высказался о своей игре во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (0:3).

«Это была одна из худших игр в моей карьере… Я был жалок», — приводит слова О'Райлли журналист Алекс Догерти на своей странице в социальной сети Х.

Отметим, что во встрече О'Райлли заработал пятиминутное удаление за драку и закончил матч с показателем полезности «-2». Райан провёл чуть более 15 минут на площадке.

«Нэшвилл Предаторз» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав девять баллов после 15 сыгранных матчей. В следующей игре «хищники» встретятся с «Вашингтон Кэпиталз» 7 ноября.