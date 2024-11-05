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Нападающий Илья Ковальчук рассказал о своём будущем

Нападающий Илья Ковальчук рассказал о своём будущем
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Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук заявил, что взял паузу до Нового года в размышлениях о продолжении карьеры.

«Я взял паузу до Нового года. У меня наступил такой момент, когда ты практически завершил профессиональную карьеру и надо чем-то заниматься. У меня есть семья, которой я хочу уделять больше времени. Сейчас у меня появляется такая возможность», — приводит слова Ковальчука «РИА Новости Спорт».

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Илья Ковальчук провёл за ХК «Спартак» 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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