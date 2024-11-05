Форвард СКА Евгений Кузнецов занимает третье место по штрафным минутам в КХЛ
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов занимает третье место по штрафным минутам в КХЛ. Всего за 20 матчей 32-летний форвард набрал 30 минут штрафа.
Больше Кузнецова штрафных минут только у защитника «Автомобилиста» Сергея Зборовского (32) и нападающего СКА Валентина Зыкова (37).
Напомним, в игре с «Салаватом Юлаевым» Кузнецов получил 14 минут штрафа, в том числе за оскорбление судей и неспортивное поведение.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сучков (Ян) – 09:51 (5x4) 1:1 Бардаков (Кузьмин, Фальковский) – 22:14 (5x5) 2:1 Ливо (Ефремов, Комаров) – 25:08 (5x5) 3:1 Пименов (Ливо, Алалыкин) – 39:00 (5x5) 3:2 Григоренко (Деанджело, Глотов) – 52:02 (6x4) 4:2 Ремпал – 57:55 (en)
Евгений Кузнецов в 20 матчах забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 24 матча.
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