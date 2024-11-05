Защитник «Трактора» Телегин: Робинсон устроил драку — и правильно сделал

Защитник «Трактора» Сергей Телегин поделился эмоциями после поражения от «Локомотива» (3:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и высказался о драке Бадди Робинсона с игроком железнодорожников Максимом Шалуновым.

– Очень тяжёлая игра, очень хороший соперник. Нужно было просто больше забить, и всё. Будем учиться на своих ошибках. А так, я считаю, мы хорошо играли.

– Насколько при счёте 0:2 команду всколыхнула драка Бадди Робинсона?

– Молодец! Всё правильно сделал. Просто на него налетели и он показал то, что нужно было показать.



– Матч был уровня плей-офф как по содержанию, так и по эмоциям. Согласен, что это была особенная игра?

– Да, безусловно. Была игра кость в кость. После таких матчей нужно делать правильные выводы. Это очень хорошо учит, показывает, кто ты есть, – цитирует Телегина Metaratings.

После 23 матчей «Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 34 очка. «Локомотив» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, заработав 42 очка после 24 игр.