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Защитник «Трактора» Телегин: Робинсон устроил драку — и правильно сделал

Защитник «Трактора» Телегин: Робинсон устроил драку — и правильно сделал
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Защитник «Трактора» Сергей Телегин поделился эмоциями после поражения от «Локомотива» (3:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и высказался о драке Бадди Робинсона с игроком железнодорожников Максимом Шалуновым.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Рафиков, Никулин) – 04:14 (5x4)     0:2 Шалунов (Гернат, Сергеев) – 07:30 (5x4)     1:2 Блажиевский (Котляревский, Телегин) – 14:30 (5x5)     1:3 Никулин (Гернат) – 34:45 (5x5)     2:3 Сикура (Шабанов, Светлаков) – 38:10 (5x5)     2:4 А. Радулов (Гернат) – 43:12 (5x5)     3:4 Шаров (Тертышный, Кэмпфер) – 47:32 (5x5)     3:5 Красковский (Кирьянов, Черепанов) – 55:03 (5x5)    

– Очень тяжёлая игра, очень хороший соперник. Нужно было просто больше забить, и всё. Будем учиться на своих ошибках. А так, я считаю, мы хорошо играли.
– Насколько при счёте 0:2 команду всколыхнула драка Бадди Робинсона?
– Молодец! Всё правильно сделал. Просто на него налетели и он показал то, что нужно было показать.

– Матч был уровня плей-офф как по содержанию, так и по эмоциям. Согласен, что это была особенная игра?
– Да, безусловно. Была игра кость в кость. После таких матчей нужно делать правильные выводы. Это очень хорошо учит, показывает, кто ты есть, – цитирует Телегина Metaratings.

После 23 матчей «Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 34 очка. «Локомотив» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, заработав 42 очка после 24 игр.

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