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«Амур» установил антирекорд КХЛ по количеству минут без заброшенных шайб

«Амур» установил антирекорд КХЛ по количеству минут без заброшенных шайб
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В эти минуты в Хабаровске проходит матч Континентальной хоккейной лиги, в котором «Амур» принимает омский «Авангард». Идёт первый период, счёт не открыт — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
2-й период
0 : 0
Авангард
Омск

«Амур» побил антирекорд «Спартака» по минутам без заброшенных шайб (317 минут и две секунды). Сейчас эта серия продолжается.

Напомним, проиграв в прошлом матче «Адмиралу» (0:5), хабаровский клуб установил антирекорд КХЛ, не забросив в пятом матче подряд. Ранее «Амур» проиграл ЦСКА (0:7), «Локомотиву» (0:5), «Северстали» (0:3) и московскому «Динамо» (0:1).

Хабаровчане после 22 матчей имеют в активе 12 очков и занимают последнее, 12-е место в таблице Востока.

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