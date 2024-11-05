Илья Ковальчук назвал главное поражение в его карьере

Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук заявил, что поражение от сборной Финляндии на Олимпийских играх 2014 года в Сочи стало самым тяжёлым в его карьере.

«Неудачи мотивируют. Главное для меня — поражение на Олимпиаде в Сочи от финнов в четвертьфинале. Я потом многое проанализировал и даже поменял подготовку», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

На Олимпиаде в Сочи сборная России проиграла команде Финляндии в четвертьфинале (1:3).

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Илья Ковальчук провёл за ХК «Спартак» 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.