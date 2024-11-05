Главный тренер «Колорадо» отреагировал на возвращение Ничушкина к тренировкам с командой

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар рассказал, что российский нападающий Валерий Ничушкин, вероятно, сможет сыграть свой первый матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после длительной паузы 16 ноября. В этот день «Эвеланш» предстоит сыграть с «Вашингтоном».

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Ничушкин вернулся к тренировкам с командой после прохождения программы помощи игрокам.

«Нам нужна любая помощь, которую мы можем получить, так что если мы вернём такого качественного игрока, как Вэл, даже если это будет просто тренировка, то мы будем знать, что когда он сможет присоединиться к команде, то будет готов.

Я поговорил с несколькими парнями. Я имею в виду, они знают, как сильно он нам нужен. Они знают, что он значит для нашей команды, и они рады его возвращению. Они видели его здесь уже пару недель, но теперь, когда он сможет присоединиться к команде, всё становится по-настоящему реальным», – приводит слова Беднара сайт НХЛ.

Напомним, Ничушкин попал на третий этап программы помощи игрокам в мае. С какой именно проблемой боролся россиянин — неизвестно, однако из-за этого он был отстранён от игры на полгода без сохранения зарплаты.