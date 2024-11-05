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«Не трагедия, но задета честь команды». Плющев — о трёх поражениях СКА подряд

«Не трагедия, но задета честь команды». Плющев — о трёх поражениях СКА подряд
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал серию поражений СКА в последних матчах сезона КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Элинюк (Локхарт) – 07:01 (5x5)     1:1 Выдренков (Воробьёв, Хайруллин) – 36:38 (5x5)     2:1 Шартье (Меркли, О'Реган) – 63:07 (4x3)    

«Это не самая нормальная и рабочая ситуация, но причин для паники точно не вижу. Тренерский штаб должен проанализировать и понять, почему так произошло. Я не думаю, что есть какая-то трагедия, но задета честь команды. Всё-таки два раза проиграли «Куньлуню», который не входит в число фаворитов, мягко говоря. Но, опять же, это всё внутрикомандное дело, с трибуны сложно разобраться с истинных причинах. Команда укомплектована серьёзными игроками, но им решать все сложности надо исключительно внутри коллектива», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 24 матча.

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