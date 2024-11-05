«Не трагедия, но задета честь команды». Плющев — о трёх поражениях СКА подряд

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал серию поражений СКА в последних матчах сезона КХЛ.
«Это не самая нормальная и рабочая ситуация, но причин для паники точно не вижу. Тренерский штаб должен проанализировать и понять, почему так произошло. Я не думаю, что есть какая-то трагедия, но задета честь команды. Всё-таки два раза проиграли «Куньлуню», который не входит в число фаворитов, мягко говоря. Но, опять же, это всё внутрикомандное дело, с трибуны сложно разобраться с истинных причинах. Команда укомплектована серьёзными игроками, но им решать все сложности надо исключительно внутри коллектива», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 24 матча.
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