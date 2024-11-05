Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барыс — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Якубов: Диц в Омске удивил. Ожидал, что его дебют в «Авангарде» будет более продуктивным

Якубов: Диц в Омске удивил. Ожидал, что его дебют в «Авангарде» будет более продуктивным
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, экс-тренер ЦСКА Равиль Якубов оценил выступление защитника Даррена Дица в омском «Авангарде».

— Немного удивил защитник Диц. Ожидал, что его дебют в «Авангарде» получится более продуктивным. Всё-таки канадец — защитник-лидер, автор золотого гола в ворота «Ак Барса». Ему по силам вести Омск за собой, но пока, к сожалению, не получается.

— Почему?
— Ответ на этот вопрос — только у омского штаба. Могу сказать, что в ЦСКА именно дебютный сезон Диц провёл безупречно. Хотя ему пришлось перестраиваться, уходить от несколько авантюрного хоккея «Барыса», где на первых ролях — североамериканцы, иногда позволявшие себе сыграть на статистику.

— В «Авангарде» бросается в глаза, что Диц — медленный.
— Да, он не самый скоростной защитник в КХЛ, но ведь есть и козыри — атакующие навыки, бросок, силовая борьба. Мы в ЦСКА ставили к канадцу быстрых, подвижных защитников, они давали его паре баланс. Видимо, нужно искать этот баланс и Омску, — цитирует Якубова Russia-Hockey.

На текущий момент «Авангард» провёл 20 матчей и расположился на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

Материалы по теме
Заседа и Грант попали в состав «Авангарда» на выездную серию на Дальний Восток
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android