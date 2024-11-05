Якубов: Диц в Омске удивил. Ожидал, что его дебют в «Авангарде» будет более продуктивным

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, экс-тренер ЦСКА Равиль Якубов оценил выступление защитника Даррена Дица в омском «Авангарде».

— Немного удивил защитник Диц. Ожидал, что его дебют в «Авангарде» получится более продуктивным. Всё-таки канадец — защитник-лидер, автор золотого гола в ворота «Ак Барса». Ему по силам вести Омск за собой, но пока, к сожалению, не получается.

— Почему?

— Ответ на этот вопрос — только у омского штаба. Могу сказать, что в ЦСКА именно дебютный сезон Диц провёл безупречно. Хотя ему пришлось перестраиваться, уходить от несколько авантюрного хоккея «Барыса», где на первых ролях — североамериканцы, иногда позволявшие себе сыграть на статистику.

— В «Авангарде» бросается в глаза, что Диц — медленный.

— Да, он не самый скоростной защитник в КХЛ, но ведь есть и козыри — атакующие навыки, бросок, силовая борьба. Мы в ЦСКА ставили к канадцу быстрых, подвижных защитников, они давали его паре баланс. Видимо, нужно искать этот баланс и Омску, — цитирует Якубова Russia-Hockey.

На текущий момент «Авангард» провёл 20 матчей и расположился на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.