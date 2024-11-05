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Николай Прохоркин курьёзным образом забил первый гол после возвращения в «Авангард»

Николай Прохоркин курьёзным образом забил первый гол после возвращения в «Авангард»
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В эти минуты в Хабаровске проходит матч Континентальной хоккейной лиги, в котором «Амур» принимает омский «Авангард». После второго периода счёт 2:0 в пользу «ястребов».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Перерыв
0 : 2
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Прохоркин) – 32:33 (5x5)     0:2 Прохоркин – 37:07 (5x5)    

На 18-й минуте второго периода Николай Прохоркин с передачи Рида Буше курьёзным образом забил первый гол после возвращения в стан омского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в 26 встречах прошлой регулярки за «Авангард» форвард записал на свой счёт 19 (10+9) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний Прохоркин набрал 5 (2+3) очков.

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