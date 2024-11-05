Николай Прохоркин курьёзным образом забил первый гол после возвращения в «Авангард»

В эти минуты в Хабаровске проходит матч Континентальной хоккейной лиги, в котором «Амур» принимает омский «Авангард». После второго периода счёт 2:0 в пользу «ястребов».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 18-й минуте второго периода Николай Прохоркин с передачи Рида Буше курьёзным образом забил первый гол после возвращения в стан омского клуба.

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Напомним, в 26 встречах прошлой регулярки за «Авангард» форвард записал на свой счёт 19 (10+9) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний Прохоркин набрал 5 (2+3) очков.