«Он думал, что ему позволено чуть больше». Потапов — о нападающем СКА Кузнецове

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал удаления нападающего СКА Евгения Кузнецова в последних матчах КХЛ.

«Он не перестроился. Он думал, что ему позволено чуть больше, но это не так. К нему, наоборот, более пристальное внимание. Судьи не будут терпеть хамского отношения к себе, будут на всё реагировать. Человек ведёт себя неподобающе — будет реакция», — приводит слова Потапова сайт КХЛ.

Напомним, в игре с «Салаватом Юлаевым» Кузнецов получил 14 минут штрафа, в том числе за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Кузнецов в 20 матчах забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.