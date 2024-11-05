«Он думал, что ему позволено чуть больше». Потапов — о нападающем СКА Кузнецове
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал удаления нападающего СКА Евгения Кузнецова в последних матчах КХЛ.
«Он не перестроился. Он думал, что ему позволено чуть больше, но это не так. К нему, наоборот, более пристальное внимание. Судьи не будут терпеть хамского отношения к себе, будут на всё реагировать. Человек ведёт себя неподобающе — будет реакция», — приводит слова Потапова сайт КХЛ.
Напомним, в игре с «Салаватом Юлаевым» Кузнецов получил 14 минут штрафа, в том числе за оскорбление судей и неспортивное поведение.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сучков (Ян) – 09:51 (5x4) 1:1 Бардаков (Кузьмин, Фальковский) – 22:14 (5x5) 2:1 Ливо (Ефремов, Комаров) – 25:08 (5x5) 3:1 Пименов (Ливо, Алалыкин) – 39:00 (5x5) 3:2 Григоренко (Деанджело, Глотов) – 52:02 (6x4) 4:2 Ремпал – 57:55 (en)
Кузнецов в 20 матчах забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.
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