Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Третий бомбардир «Сибири» в сезоне Тейлор Бек пропустит игру с «Салаватом Юлаевым»

Сегодня, 5 ноября, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 ноября 2024, вторник. 15:00 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Стал известен состав новосибирского клуба на игру. Встречу пропустит нападающий Тейлор Бек из-за микротравмы. Форвард является третьим бомбардиром «Сибири» в нынешнем сезоне. Бек в 18 матчах набрал 14 (7+7) очков. Вратарю «Сибири» Антону Красоткину дали день отдыха.

Фото: ХК «Сибирь»

«Сибирь» с 21 очком после 21 проведённой встречи располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Уфимский «Салават Юлаев» в текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 19 матчей, в которых набрал 24 балла. Подопечные Виктора Козлова занимают четвёртое место в таблице Востока.