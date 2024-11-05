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Защитник «Сент-Луиса» Броберг пропустит несколько недель из-за травмы ноги

Защитник «Сент-Луиса» Броберг пропустит несколько недель из-за травмы ноги
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Защитник «Сент-Луис Блюз» Филип Броберг пропустит от четырёх до шести недель из-за травмы правой ноги. Тренер Дрю Баннистер отметил, что прогноз звучит обнадёживающе, учитывая, насколько серьёзной выглядела травма в момент инцидента.

«Я рад, что он вернётся. Могло быть хуже, но не стало. Он очень хорошо играл в хоккей, и теперь мы говорим: «Давайте вернём его на лёд и вернём ему игровую скорость». Это займёт немного времени, но я думаю, что сам игрок очень рад», — приводит слова Баннистера Sportsnet.

Броберг получил травму и схватился за ногу после столкновения с форвардом «Торонто» Митчем Марнером во втором периоде. Тогда игроку потребовалась помощь, чтобы сойти с льда. Матч прошёл в воскресенье, 3 ноября, и закончился победой «Сент-Луиса» со счётом 4:2.

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