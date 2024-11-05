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Терещенко высказался о допуске Ничушкина к тренировкам с «Колорадо»

Терещенко высказался о допуске Ничушкина к тренировкам с «Колорадо»
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал новость о допуске российского нападающего Валерия Ничушкина к тренировкам с «Колорадо Эвеланш».

«Надеюсь, Ничушкину хватит характера и мастерства быстро войти в сезон и всё у Валеры будет хорошо. Он молодой парень, всё ещё впереди, и всё будет хорошо.

Воссоединится ли связка с Маккинноном? А может, лучше с Коваленко? Надеюсь, всё будет нормально. Валерий преодолеет все трудности и препятствия», – передаёт слова Терещенко «Советский спорт».

Ничушкин в мае попал на третий этап программы помощи игрокам. С какой именно проблемой боролся россиянин — неизвестно, однако в связи с этим он был отстранён от игры на полгода без сохранения зарплаты. Первый матч в НХЛ после длительной паузы хоккеист может провести 16 ноября. В этот день «Колорадо» предстоит сыграть с «Вашингтоном».

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