Терещенко высказался о допуске Ничушкина к тренировкам с «Колорадо»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал новость о допуске российского нападающего Валерия Ничушкина к тренировкам с «Колорадо Эвеланш».

«Надеюсь, Ничушкину хватит характера и мастерства быстро войти в сезон и всё у Валеры будет хорошо. Он молодой парень, всё ещё впереди, и всё будет хорошо.

Воссоединится ли связка с Маккинноном? А может, лучше с Коваленко? Надеюсь, всё будет нормально. Валерий преодолеет все трудности и препятствия», – передаёт слова Терещенко «Советский спорт».

Ничушкин в мае попал на третий этап программы помощи игрокам. С какой именно проблемой боролся россиянин — неизвестно, однако в связи с этим он был отстранён от игры на полгода без сохранения зарплаты. Первый матч в НХЛ после длительной паузы хоккеист может провести 16 ноября. В этот день «Колорадо» предстоит сыграть с «Вашингтоном».