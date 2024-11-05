«Лада» — эпоха российского хоккея». Терещенко — о проблемах тольяттинского клуба

Заслуженный мастер спорта России Алексей Терещенко прокомментировал финансовые проблемы «Лады».

«Все должны понимать и знать, как должно быть. Но если не хватает средств и того, как правильно их использовать, – это большие вопросы. Я думаю, что всё поправят. «Лада» – эпоха российского хоккея, 90-е, 2000-е. «Ладу» всегда знали: Геннадий Фёдорович Цыгуров, Пётр Ильич Воробьёв – это мэтры нашего хоккея. Матёрые люди, которые приводили «Ладу» к большим регалиям. Хотелось бы, чтобы клуб существовал. Это уже вопрос к другим людям, чтобы это продолжалась. Тольяттинская школа богата талантами: и в 90-х, и в 2000-х. Надеюсь, что всё будет хорошо», — заявил в интервью «Советскому спорту» Терещенко.

В текущем сезоне «Лада» провела 21 матч и набрала 21 очко. В данный момент тольяттинская команда расположилась на девятой строчке Восточной конференции.