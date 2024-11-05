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«Амур» прервал антирекордную серию по количеству минут без заброшенных шайб

«Амур» прервал антирекордную серию по количеству минут без заброшенных шайб
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В эти минуты в Хабаровске проходит матч Континентальной хоккейной лиги, в котором «Амур» принимает омский «Авангард». Идёт третий период, счёт 2:1 в пользу «ястребов».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Прохоркин) – 32:33 (5x5)     0:2 Прохоркин – 37:07 (5x5)     1:2 Грачёв (Грецкий, Балдаев) – 51:25 (5x5)    

На 12-й минуте третьего периода Евгений Грачёв с передач Вячеслава Грецкого и Виктора Балдаева забросил первую шайбу хабаровчан в игре.


Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Амур» прервал свою антирекордную серию по количеству минут без заброшенных шайб. Серия остановилась на отметке 358 минут и 38 секунд.

В следующей игре «Амур» примет дома магнитогорский «Металлург».

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