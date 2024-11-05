«Амур» прервал антирекордную серию по количеству минут без заброшенных шайб

В эти минуты в Хабаровске проходит матч Континентальной хоккейной лиги, в котором «Амур» принимает омский «Авангард». Идёт третий период, счёт 2:1 в пользу «ястребов».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 12-й минуте третьего периода Евгений Грачёв с передач Вячеслава Грецкого и Виктора Балдаева забросил первую шайбу хабаровчан в игре.



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Таким образом, «Амур» прервал свою антирекордную серию по количеству минут без заброшенных шайб. Серия остановилась на отметке 358 минут и 38 секунд.

В следующей игре «Амур» примет дома магнитогорский «Металлург».