«Амур» потерпел девятое поражение подряд, уступив дома «Авангарду»

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
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В первом периоде команды голов не забили.
На 13-й минуте второй двадцатиминутки Семён Чистяков с передачи Николая Прохоркина открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Николай Прохоркин удвоил преимущество гостей.
На 12-й минуте третьего периода Евгений Грачёв с передач Вячеслава Грецкого и Виктора Балдаева забросил первую шайбу хабаровчан в игре.
Для хабаровского клуба это поражение стало девятым подряд.
В следующей игре «Амур» примет дома магнитогорский «Металлург». «Авангард» встретится с «Адмиралом». Обе игры состоятся 7 ноября.
- 5 ноября 2024
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