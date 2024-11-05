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Амур — Авангард, результат матча 5 ноября 2024, счет 1:2, КХЛ 2024-2025

«Амур» потерпел девятое поражение подряд, уступив дома «Авангарду»
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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Прохоркин) – 32:33 (5x5)     0:2 Прохоркин – 37:07 (5x5)     1:2 Грачёв (Грецкий, Балдаев) – 51:25 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды голов не забили.

На 13-й минуте второй двадцатиминутки Семён Чистяков с передачи Николая Прохоркина открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Николай Прохоркин удвоил преимущество гостей.

На 12-й минуте третьего периода Евгений Грачёв с передач Вячеслава Грецкого и Виктора Балдаева забросил первую шайбу хабаровчан в игре.

Для хабаровского клуба это поражение стало девятым подряд.

В следующей игре «Амур» примет дома магнитогорский «Металлург». «Авангард» встретится с «Адмиралом». Обе игры состоятся 7 ноября.

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