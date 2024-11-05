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«Эдмонтон» и «Филадельфия» провели обмен с участием защитников

«Эдмонтон» и «Филадельфия» провели обмен с участием защитников
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Защитник «Филадельфии» Ронни Аттард стал игроком «Эдмонтона», в обратном направлении проследовал также игрок обороны Бен Глисон. Об этом сообщила пресс-служба «лётчиков».

25-летний Ронни Аттард был выбран на драфте НХЛ в 2019 году в третьем раунде под общим 72-м номером клубом «Филадельфия Флайерз». Защитник сыграл в общей сложности за «лётчиков» 29 матчей, в которых отметился 6 (2+4) баллами за результативность. Большую часть времени хоккеист провёл в АХЛ, выступая за фарм-клуб «Лихай Вэлли Фантомс». В 2023 году Ронни Аттард принял участие в чемпионате мира в составе сборной США.

Бен Глисон имеет в активе четыре встречи в НХЛ за «Даллас Старз» в сезоне-2018/2019. С тех пор 26-летний защитник постоянно играет в АХЛ, где провёл 371 матч и набрал 182 (41+141) очка.

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