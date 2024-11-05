Александр Кожевников оценил, нужен ли Илья Ковальчук «Спартаку»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил необходимость приглашения нападающего Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Не думаю, что он нужен «Спартаку». Мне кажется, он не усилит. Красно-белым надо защитников искать и укреплять оборону. Если анализировать, то команда много шайб пропускает в третьем периоде. Что-то не то с защитниками творится. С атакой у «Спартака» всё хорошо.

Моментов много, получают удовольствие больше от передач, чем от забивания голов. Самое главное — ребята играют красиво, а вот в обороне в третьих периодах переполох идёт», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Илья Ковальчук провёл за «Спартак» 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.