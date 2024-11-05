«Амур» в два раза перебросал «Авангард» в проигранном матче

Хабаровский «Амур» практически в два раза перебросал «Авангард» (1:2) в проигранном матче Континентальной хоккейной лиги.

Хабаровчане нанесли 39 бросков по воротам Павла Хомченко, забив лишь однажды. Омичи 19 раз бросили по воротам голкипера «Амура» Дмитрия Лозебникова.

Напомним, для хабаровского клуба это поражение стало девятым подряд. «Амур» прервал свою антирекордную серию по количеству минут без заброшенных шайб. Серия остановилась на отметке 358 минут и 38 секунд.

В следующей игре «Амур» примет дома магнитогорский «Металлург». «Авангард» встретится с «Адмиралом». Обе игры состоятся 7 ноября.