Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Адмирал» отыгрался с 0:2, но уступил «Металлургу» в овертайме

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 16-й минуте первого периода Люк Джонсон открыл счёт во встрече.

На 13-й секунде второй двадцатиминутки Денис Зернов с передач Павла Акользина и Алексея Маклюкова удвоил преимущество «Металлурга». На шестой минуте периода Никита Сошников с передач Егора Петухова и Аркадия Шестакова размочил счёт в игре.

На 11-й минуте третьего периода Джек Родевальд сделал счёт 2:2.

В овертайме Люк Джонсон принёс гостям победу, оформив дубль.

«Адмирал» в следующей встрече примет на своём льду омский «Авангард». «Металлург» отправится в гости к хабаровскому «Амуру». Обе игры состоятся 7 ноября.