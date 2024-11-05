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Адмирал — Металлург, результат матча 5 ноября 2024, счет 2:2, КХЛ 2024-2025

«Адмирал» отыгрался с 0:2, но уступил «Металлургу» в овертайме
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Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Джонсон – 15:24 (5x5)     0:2 Зернов (Акользин, Маклюков) – 20:13 (5x5)     1:2 Сошников (Петухов, Шестаков) – 25:46 (5x5)     2:2 Родевальд (Завгородний, Шулак) – 50:07 (5x4)     2:3 Джонсон (Пресс, Орехов) – 61:59 (4x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 16-й минуте первого периода Люк Джонсон открыл счёт во встрече.

На 13-й секунде второй двадцатиминутки Денис Зернов с передач Павла Акользина и Алексея Маклюкова удвоил преимущество «Металлурга». На шестой минуте периода Никита Сошников с передач Егора Петухова и Аркадия Шестакова размочил счёт в игре.

На 11-й минуте третьего периода Джек Родевальд сделал счёт 2:2.

В овертайме Люк Джонсон принёс гостям победу, оформив дубль.

«Адмирал» в следующей встрече примет на своём льду омский «Авангард». «Металлург» отправится в гости к хабаровскому «Амуру». Обе игры состоятся 7 ноября.

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