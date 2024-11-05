«Адмирал» отыгрался с 0:2, но уступил «Металлургу» в овертайме

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
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На 16-й минуте первого периода Люк Джонсон открыл счёт во встрече.
На 13-й секунде второй двадцатиминутки Денис Зернов с передач Павла Акользина и Алексея Маклюкова удвоил преимущество «Металлурга». На шестой минуте периода Никита Сошников с передач Егора Петухова и Аркадия Шестакова размочил счёт в игре.
На 11-й минуте третьего периода Джек Родевальд сделал счёт 2:2.
В овертайме Люк Джонсон принёс гостям победу, оформив дубль.
«Адмирал» в следующей встрече примет на своём льду омский «Авангард». «Металлург» отправится в гости к хабаровскому «Амуру». Обе игры состоятся 7 ноября.
- 5 ноября 2024
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