Максим Сушинский оценил игру ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался об игре ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Конечно, я смотрю интересные матчи с участием ЦСКА. Команду очень сильно подбрасывает в этом году. То она 7:0 выигрывает, то 0:7 проигрывает.

Смогли ли молодые хоккеисты заменить ушедших лидеров? Пока нет. Ребята пытаются, но это дело не одного года. Молодёжь не терялась в команде и в прошлом сезоне, но пока она не может заменить лидеров», — цитирует Сушинского Metaratings.

Армейцы находятся на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На счету команды 27 очков в 21 матче.