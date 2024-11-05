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Максим Сушинский оценил игру ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ

Максим Сушинский оценил игру ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ
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Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался об игре ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Конечно, я смотрю интересные матчи с участием ЦСКА. Команду очень сильно подбрасывает в этом году. То она 7:0 выигрывает, то 0:7 проигрывает.

Смогли ли молодые хоккеисты заменить ушедших лидеров? Пока нет. Ребята пытаются, но это дело не одного года. Молодёжь не терялась в команде и в прошлом сезоне, но пока она не может заменить лидеров», — цитирует Сушинского Metaratings.

Армейцы находятся на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На счету команды 27 очков в 21 матче.

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