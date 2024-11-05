Рыбин: Овечкин сейчас играет очень ярко, нет той тяжести, которая была в прошлом сезоне

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин оценил игру нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне.

«Я практически все игры посмотрел, особенно на этой неделе. Овечкин сейчас играет очень ярко, хорошо, легко в хоккейном плане. Лёгкое катание у Александра, нет той тяжести, которая была в прошлом сезоне. Это круто! Держим кулаки, пожелаем Овечкину удачи. Он идёт к этому рекорду [Гретцки], и дай бог, ничто бы его не остановило», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».

С начала сезона НХЛ у Овечкина 14 очков в 11 матчах за «Вашингтон». Александр забросил семь шайб и отдал семь голевых передач.