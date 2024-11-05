Звягин — о победе над «Амуром»: «Авангард» сыграл терпеливо, мужественно. Проявил характер

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвёл итог победного матча с «Амуром» (2:1).

«Тяжёлая игра. Такая выездная победа, ребята сыграли терпеливо, мужественно, с большой самоотдачей и характером. Мы не хотели отдавать инициативу «Амуру», но понимали, что соперник начнёт активно и агрессивно. Нам нужно было сыграть терпеливо, просто в обороне, самоотверженно. Ребята это делали. В третьем периоде нам удалось взять игру под контроль в первой половине, затем соперник активизировался, у нас было два удаления, но здорово, что выстояли. Опять же, проявили характер, очень много блокированных бросков и вообще мужественных действий от наших хоккеистов», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.