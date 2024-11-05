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Звягин — о победе над «Амуром»: «Авангард» сыграл терпеливо, мужественно. Проявил характер

Звягин — о победе над «Амуром»: «Авангард» сыграл терпеливо, мужественно. Проявил характер
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвёл итог победного матча с «Амуром» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Прохоркин) – 32:33 (5x5)     0:2 Прохоркин – 37:07 (5x5)     1:2 Грачёв (Грецкий, Балдаев) – 51:25 (5x5)    

«Тяжёлая игра. Такая выездная победа, ребята сыграли терпеливо, мужественно, с большой самоотдачей и характером. Мы не хотели отдавать инициативу «Амуру», но понимали, что соперник начнёт активно и агрессивно. Нам нужно было сыграть терпеливо, просто в обороне, самоотверженно. Ребята это делали. В третьем периоде нам удалось взять игру под контроль в первой половине, затем соперник активизировался, у нас было два удаления, но здорово, что выстояли. Опять же, проявили характер, очень много блокированных бросков и вообще мужественных действий от наших хоккеистов», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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