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Главный тренер «Авангарда»: переживаем за Вея, его ребёнка. Проблемы обострились

Главный тренер «Авангарда»: переживаем за Вея, его ребёнка. Проблемы обострились
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин после победного матча с «Амуром» (2:1) рассказал об отъезде нападающего Линдена Вея.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Прохоркин) – 32:33 (5x5)     0:2 Прохоркин – 37:07 (5x5)     1:2 Грачёв (Грецкий, Балдаев) – 51:25 (5x5)    

«К отъезду Вея мы были совершенно не готовы. Сейчас мы очень переживаем за Линдена и его семью, его ребёнка. Не буду вдаваться в подробности, это больше частный вопрос. Несколько недель назад Вей рассказывал мне, что есть определённые проблемы, сейчас они обострились, поэтому ему было необходимо уехать», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

За омский клуб канадский форвард в нынешнем сезоне провёл 20 матчей, набрав 19 (7+12) очков. «Авангард» после 20 игр имеет в своём активе 15 очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

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