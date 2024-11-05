Звягин ответил на вопрос, планирует ли «Авангард» усиливаться после потери Вея

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин после победного матча с «Амуром» (2:1) рассказал, планирует ли омский клуб усиливаться после потери нападающего Линдена Вея.

«Конечно, хочется надеяться, что Линден вернётся. И в большей части из-за того, что его возвращение будет означать, что всё в порядке в семье. Конечно, менеджмент разговаривает, ведёт работу по возможному усилению, но на сегодняшний момент это тот состав, который у нас есть», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

За омский клуб канадский форвард в нынешнем сезоне провёл 20 матчей, набрав 19 (7+12) очков. «Авангард» после 20 игр имеет в своём активе 15 очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.