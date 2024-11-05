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Звягин ответил на вопрос, планирует ли «Авангард» усиливаться после потери Вея

Звягин ответил на вопрос, планирует ли «Авангард» усиливаться после потери Вея
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин после победного матча с «Амуром» (2:1) рассказал, планирует ли омский клуб усиливаться после потери нападающего Линдена Вея.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Прохоркин) – 32:33 (5x5)     0:2 Прохоркин – 37:07 (5x5)     1:2 Грачёв (Грецкий, Балдаев) – 51:25 (5x5)    

«Конечно, хочется надеяться, что Линден вернётся. И в большей части из-за того, что его возвращение будет означать, что всё в порядке в семье. Конечно, менеджмент разговаривает, ведёт работу по возможному усилению, но на сегодняшний момент это тот состав, который у нас есть», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

За омский клуб канадский форвард в нынешнем сезоне провёл 20 матчей, набрав 19 (7+12) очков. «Авангард» после 20 игр имеет в своём активе 15 очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

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