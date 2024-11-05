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Главный тренер «Авангарда» рассказал, почему клуб так стремился заполучить Матвея Заседу

Главный тренер «Авангарда» рассказал, почему клуб так стремился заполучить Матвея Заседу
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин после победного матча с «Амуром» (2:1) объяснил, почему клуб так стремился заполучить нападающего Матвея Заседу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Прохоркин) – 32:33 (5x5)     0:2 Прохоркин – 37:07 (5x5)     1:2 Грачёв (Грецкий, Балдаев) – 51:25 (5x5)    

— Диц пока не восстановился от травмы. Мы знали, какого калибра игрок Алекс Грант, это опытный парень. Сегодня ему было тяжело, но смотрелся хорошо.

Заседа провёл всего одну тренировку с командой, будем смотреть на его состояние. Давно ходили разговоры про Матвея, и я рад и за него, и за «Авангард», что ситуация разрешилась. В определённый момент он будет в составе. Посмотрим насчёт отправки его в ВХЛ для набора формы. Вообще, в физическом плане он хорошо смотрелся на первой же тренировке. Мы знали, что это трудолюбивый парень, настоящий профессионал.

— Почему «Авангард» так хотел заполучить Заседу?
— Его сильные качества – скорость, напористость, хорошее чутьё под воротами, бросок. А также его характер и универсализм, он может подойти в любую линию, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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