«Шлифовать лавочку не удел лидеров». Плющев — о штрафах Кузнецова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал штрафные минуты нападающего СКА Евгения Кузнецова.

– Недисциплинированность Кузнецова мешает?

– Главный тренер по поводу этого уже дал комментарий. Естественно, что [мешают] удаления лидеров, которые должны делать большой объём работы, а самое главное — результат. Шлифовать лавочку не удел лидеров, — приводит слова Плющева «Спорт день за днём».

Напомним, в игре с «Салаватом Юлаевым» Кузнецов получил 14 минут штрафа, в том числе за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Кузнецов в 20 матчах забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков.