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И. о. главного тренера «Амура»: забили гол. Играли и переигрывали «Авангард»

И. о. главного тренера «Амура»: забили гол. Играли и переигрывали «Авангард»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал поражение в игре с «Авангардом» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Прохоркин) – 32:33 (5x5)     0:2 Прохоркин – 37:07 (5x5)     1:2 Грачёв (Грецкий, Балдаев) – 51:25 (5x5)    

«Забили гол. Играли и переигрывали соперника, но одного гола для победы мало. Сделали бросков предостаточно, но шайба не зашла. У «Амура» всё есть, есть обилие голевых моментов, есть «химия» в тройках, но шайба не идёт в ворота. Как это объяснить – я не знаю. Это можно преодолеть только работой», — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Для хабаровского клуба это поражение стало девятым подряд. В следующей игре «Амур» примет дома магнитогорский «Металлург». «Авангард» встретится с «Адмиралом». Обе игры состоятся 7 ноября.

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«Амур» потерпел девятое поражение подряд, уступив дома «Авангарду»
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