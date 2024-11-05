И. о. главного тренера «Амура»: забили гол. Играли и переигрывали «Авангард»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал поражение в игре с «Авангардом» (1:2).

«Забили гол. Играли и переигрывали соперника, но одного гола для победы мало. Сделали бросков предостаточно, но шайба не зашла. У «Амура» всё есть, есть обилие голевых моментов, есть «химия» в тройках, но шайба не идёт в ворота. Как это объяснить – я не знаю. Это можно преодолеть только работой», — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Для хабаровского клуба это поражение стало девятым подряд. В следующей игре «Амур» примет дома магнитогорский «Металлург». «Авангард» встретится с «Адмиралом». Обе игры состоятся 7 ноября.