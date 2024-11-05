«По работе нет претензий». И. о. главного тренера «Амура» объяснил отсутствие Хохлачёва

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок после поражения в игре с «Авангардом» (1:2) объяснил отсутствие нападающего Александра Хохлачёва.

«Отсутствие Хохлачёва? У нас идёт живая конкуренция, ротация. Кто лучше готов, тот и играет. По работе к нему претензий нет, просто они тройкой провалили прошлую игру и мы искали сочетания. Легионеры в четвёртой линии? У нас нет градации. Просто мы хотели с первых минут владеть инициативой в зоне соперника, поэтому первыми выпустили более скоростных и подвижных ребят.

Бродхёрст и Дюрандо пропустили концовку игры, потому что им не хватает агрессии, силовой борьбы, какая-то успокоенность у ребят. В прошлом матче, когда они выходили на площадку, игра была в нашей зоне», — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.