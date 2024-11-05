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«По работе нет претензий». И. о. главного тренера «Амура» объяснил отсутствие Хохлачёва

«По работе нет претензий». И. о. главного тренера «Амура» объяснил отсутствие Хохлачёва
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок после поражения в игре с «Авангардом» (1:2) объяснил отсутствие нападающего Александра Хохлачёва.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Прохоркин) – 32:33 (5x5)     0:2 Прохоркин – 37:07 (5x5)     1:2 Грачёв (Грецкий, Балдаев) – 51:25 (5x5)    

«Отсутствие Хохлачёва? У нас идёт живая конкуренция, ротация. Кто лучше готов, тот и играет. По работе к нему претензий нет, просто они тройкой провалили прошлую игру и мы искали сочетания. Легионеры в четвёртой линии? У нас нет градации. Просто мы хотели с первых минут владеть инициативой в зоне соперника, поэтому первыми выпустили более скоростных и подвижных ребят.

Бродхёрст и Дюрандо пропустили концовку игры, потому что им не хватает агрессии, силовой борьбы, какая-то успокоенность у ребят. В прошлом матче, когда они выходили на площадку, игра была в нашей зоне», — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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