Костючёнок: моя задача – выправить ситуацию в «Амуре». А там уже руководство будет решать

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок после поражения в игре с «Авангардом» (1:2) рассказал о его главной задаче в хабаровском клубе.

«Сейчас моя задача – выправить ситуацию в команде, чтобы команда стала побеждать. А там уже руководство будет принимать решение», — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, для хабаровского клуба это поражение стало девятым подряд. В следующей игре «Амур» примет дома магнитогорский «Металлург». «Авангард» встретится с «Адмиралом». Обе игры состоятся 7 ноября.

Во встрече «Амур» прервал свою антирекордную серию по количеству минут без заброшенных шайб. Серия остановилась на отметке 358 минут и 38 секунд.