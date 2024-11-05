Костючёнок: моя задача – выправить ситуацию в «Амуре». А там уже руководство будет решать
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок после поражения в игре с «Авангардом» (1:2) рассказал о его главной задаче в хабаровском клубе.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Прохоркин) – 32:33 (5x5) 0:2 Прохоркин – 37:07 (5x5) 1:2 Грачёв (Грецкий, Балдаев) – 51:25 (5x5)
«Сейчас моя задача – выправить ситуацию в команде, чтобы команда стала побеждать. А там уже руководство будет принимать решение», — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, для хабаровского клуба это поражение стало девятым подряд. В следующей игре «Амур» примет дома магнитогорский «Металлург». «Авангард» встретится с «Адмиралом». Обе игры состоятся 7 ноября.
Во встрече «Амур» прервал свою антирекордную серию по количеству минут без заброшенных шайб. Серия остановилась на отметке 358 минут и 38 секунд.
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