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Тамбиев — о поражении от «Металлурга»: пойдёт нам в копилку, добавит команде духа

Тамбиев — о поражении от «Металлурга»: пойдёт нам в копилку, добавит команде духа
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев похвалил подопечных за проявленный характер в матче с чемпионом. Владивостокский клуб уступил «Металлургу» со счётом 2:3 в овертайме, отыгравшись с 0:2 по ходу основного времени встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Джонсон – 15:24 (5x5)     0:2 Зернов (Акользин, Маклюков) – 20:13 (5x5)     1:2 Сошников (Петухов, Шестаков) – 25:46 (5x5)     2:2 Родевальд (Завгородний, Шулак) – 50:07 (5x4)     2:3 Джонсон (Пресс, Орехов) – 61:59 (4x3)    

«Ребята — молодцы, что отыгрались с 0:2. В третьем периоде они нашли силы и эмоции для этого. Овертайм оставлю за скобками. «Три на четыре» тяжело обороняться против чемпиона. При таком сценарии матча мы заработали одно очко. Это пойдёт нам в копилку, добавит команде духа.

Физическое состояние команды сейчас соответствует календарю и накалу встреч. У нас даже нет времени потренироваться. Сложный календарь, но не хочу жаловаться. Ребята достают из себя силы и эмоции. Три часовых пояса, поездки. Но мы знали календарь. Физическое состояние было бы гораздо лучше, если бы мы больше тренировались. Сейчас очень важно правильно отдыхать и правильно подготавливаться к матчам», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» в следующей встрече примет на своём льду омский «Авангард» 7 ноября.

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