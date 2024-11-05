Тамбиев — о поражении от «Металлурга»: пойдёт нам в копилку, добавит команде духа

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев похвалил подопечных за проявленный характер в матче с чемпионом. Владивостокский клуб уступил «Металлургу» со счётом 2:3 в овертайме, отыгравшись с 0:2 по ходу основного времени встречи.

«Ребята — молодцы, что отыгрались с 0:2. В третьем периоде они нашли силы и эмоции для этого. Овертайм оставлю за скобками. «Три на четыре» тяжело обороняться против чемпиона. При таком сценарии матча мы заработали одно очко. Это пойдёт нам в копилку, добавит команде духа.

Физическое состояние команды сейчас соответствует календарю и накалу встреч. У нас даже нет времени потренироваться. Сложный календарь, но не хочу жаловаться. Ребята достают из себя силы и эмоции. Три часовых пояса, поездки. Но мы знали календарь. Физическое состояние было бы гораздо лучше, если бы мы больше тренировались. Сейчас очень важно правильно отдыхать и правильно подготавливаться к матчам», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» в следующей встрече примет на своём льду омский «Авангард» 7 ноября.