Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барыс — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Сергеем Шмелёвым по соглашению сторон

«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Сергеем Шмелёвым по соглашению сторон
Комментарии

«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Сергеем Шмелёвым по соглашению сторон, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. В начале октября форвард пополнил состав нижнекамского клуба в результате обмена с «Адмиралом».

Форвард пришёл в команду по ходу текущего сезона и успел провести 10 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой. Шмелёв начинал текущий сезон в составе «Адмирала», где провёл четыре встречи, в которых отдал одну результативную передачу.

Шмелёв предыдущие три сезона провёл в уфимском «Салавате Юлаеве». Всего в КХЛ 31-летний нападающий сыграл 628 матчей, в которых набрал 324 очка — забросил 121 шайбу и отдал 203 результативные передачи.

Материалы по теме
Официально
«Адмирал» и «Нефтехимик» произвели обмен нападающими
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android