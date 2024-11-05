Григорий Панин стал автором самой возрастной шайбы «Салавата Юлаева» в КХЛ
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Защитник Григорий Панин стал автором самой возрастной шайбы «Салавата Юлаева» в КХЛ. В матче с «Сибирью» хоккеист отличился в возрасте 38 лет 347 дней. Предыдущий клубный рекорд принадлежал Вячеславу Козлову – 38 лет 330 дней.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гордеев (Гоголев, Андреофф) – 05:22 (5x5) 1:1 Ремпал (Шаров) – 32:08 (5x5) 1:2 Панин – 37:15 (5x5) 2:2 Гордеев (Яковлев, Широков) – 39:48 (5x5) 2:3 Хмелевски – 65:00
В текущем сезоне на счету Панина 20 встреч, в которых Григорий набрал пять очков — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Всего в КХЛ Панин провёл 851 матч, в котором защитник набрал 171 очко — забросил 41 шайбу и отдал 130 результативных передач.
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