Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барыс — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Григорий Панин стал автором самой возрастной шайбы «Салавата Юлаева» в КХЛ

Григорий Панин стал автором самой возрастной шайбы «Салавата Юлаева» в КХЛ
Комментарии

Защитник Григорий Панин стал автором самой возрастной шайбы «Салавата Юлаева» в КХЛ. В матче с «Сибирью» хоккеист отличился в возрасте 38 лет 347 дней. Предыдущий клубный рекорд принадлежал Вячеславу Козлову – 38 лет 330 дней.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гордеев (Гоголев, Андреофф) – 05:22 (5x5)     1:1 Ремпал (Шаров) – 32:08 (5x5)     1:2 Панин – 37:15 (5x5)     2:2 Гордеев (Яковлев, Широков) – 39:48 (5x5)     2:3 Хмелевски – 65:00    

В текущем сезоне на счету Панина 20 встреч, в которых Григорий набрал пять очков — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Всего в КХЛ Панин провёл 851 матч, в котором защитник набрал 171 очко — забросил 41 шайбу и отдал 130 результативных передач.

Материалы по теме
«Песком вместе посыпаем, 75 лет на двоих». Панин — об игре в паре с Хафизуллиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android