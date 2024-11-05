Григорий Панин стал автором самой возрастной шайбы «Салавата Юлаева» в КХЛ

Защитник Григорий Панин стал автором самой возрастной шайбы «Салавата Юлаева» в КХЛ. В матче с «Сибирью» хоккеист отличился в возрасте 38 лет 347 дней. Предыдущий клубный рекорд принадлежал Вячеславу Козлову – 38 лет 330 дней.

В текущем сезоне на счету Панина 20 встреч, в которых Григорий набрал пять очков — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Всего в КХЛ Панин провёл 851 матч, в котором защитник набрал 171 очко — забросил 41 шайбу и отдал 130 результативных передач.