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Хоккеист хакасского «Металлурга» умер после драки около ночного клуба в Абакане

Хоккеист хакасского «Металлурга» умер после драки около ночного клуба в Абакане
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Хоккеист хакасского «Металлурга» Артём Торточаков умер после драки около одного из ночных клубов Абакана, сообщает «РИА Новости». Хоккеисту было 37 лет, у него остались две дочери.

Известно, что в ночь на 3 ноября Торточаков и 25-летний житель Абакана поссорились возле ночного клуба. В драке хоккеист получил множественные повреждения, был доставлен в больницу, но скончался в реанимации. Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. По факту смерти хоккеиста возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба клуба отметила, что все знали Артёма как успешного спортсмена и прекрасного, доброго человека, который был душой команды.

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