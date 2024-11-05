Рекордный гол Панина помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Сибирь» в Новосибирске

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Салаватом Юлаевым». Победу одержали уфимцы со счётом 3:2 Б.
На шестой минуте встречи счёт открыл защитник «Сибири» Фёдор Гордеев, которому ассистировали Павел Гоголев и Энди Андреофф. Уфимцы ответили двумя голами в середине второго периода — отличились Шелдон Ремпал и Григорий Панин, ставший автором самого возрастного гола в истории «Салавата Юлаева». За 12 секунд до конца второго периода Гордеев оформил дубль и сравнял счёт в матче. Третий период и овертайм прошли без голов, а по буллитам победу одержал «Салават Юлаев». Победный бросок на счету Александра Хмелевски.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 5 ноября 2024
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