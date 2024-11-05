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Сибирь — Салават Юлаев, результат матча 5 ноября, счет 2:3, КХЛ 2024-2025

Рекордный гол Панина помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Сибирь» в Новосибирске
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Салаватом Юлаевым». Победу одержали уфимцы со счётом 3:2 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гордеев (Гоголев, Андреофф) – 05:22 (5x5)     1:1 Ремпал (Шаров) – 32:08 (5x5)     1:2 Панин – 37:15 (5x5)     2:2 Гордеев (Яковлев, Широков) – 39:48 (5x5)     2:3 Хмелевски – 65:00    

На шестой минуте встречи счёт открыл защитник «Сибири» Фёдор Гордеев, которому ассистировали Павел Гоголев и Энди Андреофф. Уфимцы ответили двумя голами в середине второго периода — отличились Шелдон Ремпал и Григорий Панин, ставший автором самого возрастного гола в истории «Салавата Юлаева». За 12 секунд до конца второго периода Гордеев оформил дубль и сравнял счёт в матче. Третий период и овертайм прошли без голов, а по буллитам победу одержал «Салават Юлаев». Победный бросок на счету Александра Хмелевски.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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