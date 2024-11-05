«Очень рад, ведь у меня мало побед во Владивостоке». Разин — о 3:2 с «Адмиралом»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги победного матча с «Адмиралом» во Владивостоке. Магнитогорский клуб одержал победу в овертайме со счётом 3:2, ведя по ходу второго периода 2:0.
«Здесь всегда тяжело играть. У меня мало побед во Владивостоке. Очень рад победе. Играли хорошо, но за хорошую игру, как говорится, очки не дают. По первому и второму периоду игроки — молодцы. В третьем периоде тоже играли по заданию, проблем не было. Единственное — глупое удаление и немного смазали концовку. В овертайме мы были сильнее, контролировали игру и заслуженно победили», — цитирует Разина пресс-служба клуба.
«Металлург» отправится в гости к хабаровскому «Амуру», где проведёт матч 7 ноября.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Джонсон – 15:24 (5x5) 0:2 Зернов (Акользин, Маклюков) – 20:13 (5x5) 1:2 Сошников (Петухов, Шестаков) – 25:46 (5x5) 2:2 Родевальд (Завгородний, Шулак) – 50:07 (5x4) 2:3 Джонсон (Пресс, Орехов) – 61:59 (4x3)
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