«Очень рад, ведь у меня мало побед во Владивостоке». Разин — о 3:2 с «Адмиралом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги победного матча с «Адмиралом» во Владивостоке. Магнитогорский клуб одержал победу в овертайме со счётом 3:2, ведя по ходу второго периода 2:0.

«Здесь всегда тяжело играть. У меня мало побед во Владивостоке. Очень рад победе. Играли хорошо, но за хорошую игру, как говорится, очки не дают. По первому и второму периоду игроки — молодцы. В третьем периоде тоже играли по заданию, проблем не было. Единственное — глупое удаление и немного смазали концовку. В овертайме мы были сильнее, контролировали игру и заслуженно победили», — цитирует Разина пресс-служба клуба.

«Металлург» отправится в гости к хабаровскому «Амуру», где проведёт матч 7 ноября.