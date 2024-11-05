Гернат: очень рад играть под руководством Никитина, он очень опытный и умный тренер

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат заявил, что рад работать под руководством опытного тренера Игоря Никитина. Специалист недавно продлил контракт с ярославским клубом до 2027 года.

— Никитин — отличный тренер, очень опытный и умный. Я очень рад, что он работает в нашей команде и я играю под руководством его тренерского штаба. У нас отличные отношения, так что всё хорошо.

— Со стороны Никитин выглядит строгим тренером…

— Такой он тренер. Для него все игроки равны, и мы должны следовать правилам и системе.

— Никитин может пошутить, поулыбаться?

— Да, иногда он улыбается, — цитирует Герната «РБ Спорт».

Игорь Никитин возглавляет «Локомотив» с 2021 года. В прошлом сезоне команда под руководством специалиста дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила «Металлургу» в четырёх матчах.