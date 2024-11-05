Козлов — после победы над «Сибирью»: было тяжело, в игре со СКА было отдано много эмоций

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал тяжёлую победу по буллитам в матче с «Сибирью» со счётом 3:2.

«Тяжёлый матч, «Сибирь» хорошо начала, прессинговала, было видно, что они были заряжены на борьбу. Нам после последней встречи и перелёта было тяжеловато в начале, весь матч ребята прикладывали сверхусилия, чтобы поймать ритм, нашу игру. Сегодня мы показали характер, все четыре звена, Самонов – на последнем рубеже. За счёт силы воли нам удалось увезти два очка. В Новосибирске всегда непросто играть, очень хорошо поддерживают, очень важная в психологическом плане победа.

— Такие игры, как со СКА, дают больше пользы или, наоборот, забирают много эмоций?

— Они дают пользу, но эмоций и физических сил было отдано очень много. Мы приехали сюда, «Сибирь» всегда хорошо играет дома, доставали много энергии из себя, она помогла выиграть сегодня, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.