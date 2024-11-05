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Козлов — после победы над «Сибирью»: было тяжело, в игре со СКА было отдано много эмоций

Козлов — после победы над «Сибирью»: было тяжело, в игре со СКА было отдано много эмоций
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал тяжёлую победу по буллитам в матче с «Сибирью» со счётом 3:2.

«Тяжёлый матч, «Сибирь» хорошо начала, прессинговала, было видно, что они были заряжены на борьбу. Нам после последней встречи и перелёта было тяжеловато в начале, весь матч ребята прикладывали сверхусилия, чтобы поймать ритм, нашу игру. Сегодня мы показали характер, все четыре звена, Самонов – на последнем рубеже. За счёт силы воли нам удалось увезти два очка. В Новосибирске всегда непросто играть, очень хорошо поддерживают, очень важная в психологическом плане победа.

— Такие игры, как со СКА, дают больше пользы или, наоборот, забирают много эмоций?
— Они дают пользу, но эмоций и физических сил было отдано очень много. Мы приехали сюда, «Сибирь» всегда хорошо играет дома, доставали много энергии из себя, она помогла выиграть сегодня, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гордеев (Гоголев, Андреофф) – 05:22 (5x5)     1:1 Ремпал (Шаров) – 32:08 (5x5)     1:2 Панин – 37:15 (5x5)     2:2 Гордеев (Яковлев, Широков) – 39:48 (5x5)     2:3 Хмелевски – 65:00    
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