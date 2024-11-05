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Главный тренер «Салавата Юлаева» отреагировал на достижение Григория Панина

Главный тренер «Салавата Юлаева» отреагировал на достижение Григория Панина
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отреагировал на достижение капитана команды Григория Панина. Защитник стал самым возрастным автором заброшенной шайбы в истории клуба. Панин отличился в победном матче с «Сибирью» (3:2 Б).

«Я рад за Григория, что он попал в историю. Сейчас все возрастные игроки «Салавата Юлаева» будут пытаться побить его рекорд. Его гол был важен, он помог выиграть матч, думаю, из-за этого достижение будет более приятным для него», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Панин отличился в возрасте 38 лет 347 дней. Предыдущий клубный рекорд принадлежал Вячеславу Козлову – 38 лет 330 дней.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гордеев (Гоголев, Андреофф) – 05:22 (5x5)     1:1 Ремпал (Шаров) – 32:08 (5x5)     1:2 Панин – 37:15 (5x5)     2:2 Гордеев (Яковлев, Широков) – 39:48 (5x5)     2:3 Хмелевски – 65:00    
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