Главный тренер «Салавата Юлаева» отреагировал на достижение Григория Панина

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отреагировал на достижение капитана команды Григория Панина. Защитник стал самым возрастным автором заброшенной шайбы в истории клуба. Панин отличился в победном матче с «Сибирью» (3:2 Б).

«Я рад за Григория, что он попал в историю. Сейчас все возрастные игроки «Салавата Юлаева» будут пытаться побить его рекорд. Его гол был важен, он помог выиграть матч, думаю, из-за этого достижение будет более приятным для него», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Панин отличился в возрасте 38 лет 347 дней. Предыдущий клубный рекорд принадлежал Вячеславу Козлову – 38 лет 330 дней.