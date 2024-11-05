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Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева»

Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал матч с «Салаватом Юлаевым», в котором новосибирский клуб потерпел поражение со счётом 2:3 Б, и посетовал на слабую реализацию большинства.

«По содержанию матч, как и на выезде. Играли без шайбы, создали плотность в средней зоне, насытили её. Работали терпеливо 60 минут, кроме индивидуальных ошибок, где не выкинули шайбу. Что просили, ребята пытались выполнить. Где-то не сработало большинство, на голик могли наиграть, тоже важный момент. К сожалению, сегодня соперник выиграл», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гордеев (Гоголев, Андреофф) – 05:22 (5x5)     1:1 Ремпал (Шаров) – 32:08 (5x5)     1:2 Панин – 37:15 (5x5)     2:2 Гордеев (Яковлев, Широков) – 39:48 (5x5)     2:3 Хмелевски – 65:00    
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