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В КХЛ прокомментировали информацию о задержках зарплат в «Ладе»

В КХЛ прокомментировали информацию о задержках зарплат в «Ладе»
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В Континентальной хоккейной лиге прокомментировали информацию о задержках зарплат в «Ладе».

Ранее генеральный директор тольяттинского клуба Александр Чеботарёв заявил, что хоккеисты до сих пор не получили зарплату за октябрь.

«ХК «Лада» уведомил лигу, что по состоянию на 5 ноября 2024 года заработная плата за сентябрь выплачена, но есть задержка выплаты аванса за октябрь. Сроки выплаты заработной платы за октябрь ещё не наступили. Руководство клуба находится на контакте с КХЛ по этому вопросу и рассчитывает погасить задолженности в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

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