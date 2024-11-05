«Соперник просматривает». Епанчинцев — о нерезультативной игре Андреоффа

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал 11-матчевую безголевую серию лидера новосибирской команды Энди Андреоффа. Последний раз канадский форвард поражал ворота соперника 30 сентября в игре с «Авангардом» (2:3).

«Он основную долю своих очков набирал в большинстве. Думаю, что соперник просматривает, как игрок может исполнить в моменте: отдать передачу, бросить. Уделяют пристальное внимание лидерам, как и мы», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем сезоне на счету 33-летнего Андреоффа 22 матча, в которых канадский нападающий набрал 12 (5+7) очков.