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«Соперник просматривает». Епанчинцев — о нерезультативной игре Андреоффа

«Соперник просматривает». Епанчинцев — о нерезультативной игре Андреоффа
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал 11-матчевую безголевую серию лидера новосибирской команды Энди Андреоффа. Последний раз канадский форвард поражал ворота соперника 30 сентября в игре с «Авангардом» (2:3).

«Он основную долю своих очков набирал в большинстве. Думаю, что соперник просматривает, как игрок может исполнить в моменте: отдать передачу, бросить. Уделяют пристальное внимание лидерам, как и мы», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем сезоне на счету 33-летнего Андреоффа 22 матча, в которых канадский нападающий набрал 12 (5+7) очков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гордеев (Гоголев, Андреофф) – 05:22 (5x5)     1:1 Ремпал (Шаров) – 32:08 (5x5)     1:2 Панин – 37:15 (5x5)     2:2 Гордеев (Яковлев, Широков) – 39:48 (5x5)     2:3 Хмелевски – 65:00    
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