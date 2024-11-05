Лидер «Торонто» Остон Мэттьюс выбыл из строя на несколько дней из-за травмы

Лидер «Торонто» Остон Мэттьюс выбыл из строя на несколько дней из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

«Мэйпл Лифс» не раскрывают, когда и где Мэттьюс получил травму или что именно было травмировано. Американский форвард получил удар перед воротами во время прошлого матча «Торонто» с «Миннесотой», но продолжил играть до конца встречи, не пропустив ни одной смены.

В нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Остон Мэттьюс провёл 11 встреч, в которых забросил пять шайб и отдал пять результативных передач.

В ближайшем матче «Торонто» встретился с принципиальным соперником «Бостоном». Игра пройдёт в ночь на 6 ноября и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 06 ноября 2024, среда. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2