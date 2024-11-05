Лидер «Торонто» Остон Мэттьюс выбыл из строя на несколько дней из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.
«Мэйпл Лифс» не раскрывают, когда и где Мэттьюс получил травму или что именно было травмировано. Американский форвард получил удар перед воротами во время прошлого матча «Торонто» с «Миннесотой», но продолжил играть до конца встречи, не пропустив ни одной смены.
В нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Остон Мэттьюс провёл 11 встреч, в которых забросил пять шайб и отдал пять результативных передач.
В ближайшем матче «Торонто» встретился с принципиальным соперником «Бостоном». Игра пройдёт в ночь на 6 ноября и начнётся в 3:00 мск.