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Лидер «Торонто» Остон Мэттьюс выбыл из строя на несколько дней из-за травмы

Лидер «Торонто» Остон Мэттьюс выбыл из строя на несколько дней из-за травмы
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Лидер «Торонто» Остон Мэттьюс выбыл из строя на несколько дней из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

«Мэйпл Лифс» не раскрывают, когда и где Мэттьюс получил травму или что именно было травмировано. Американский форвард получил удар перед воротами во время прошлого матча «Торонто» с «Миннесотой», но продолжил играть до конца встречи, не пропустив ни одной смены.

В нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Остон Мэттьюс провёл 11 встреч, в которых забросил пять шайб и отдал пять результативных передач.

В ближайшем матче «Торонто» встретился с принципиальным соперником «Бостоном». Игра пройдёт в ночь на 6 ноября и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 ноября 2024, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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