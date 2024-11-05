Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барыс — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Удивился, был в небольшом шоке». Шаров — о гуле болельщиков «Сибири» в свой адрес

«Удивился, был в небольшом шоке». Шаров — о гуле болельщиков «Сибири» в свой адрес
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (3:2 Б) и заявил, что его немного удивил гул трибун во время исполнения буллита. Ранее форвард выступал за новосибирский клуб.

– Хорошие эмоции, самое главное – выиграли. Игра оставляет желать лучшего, сегодня был наш хоккей. Мне кажется, мы просто плохо сегодня играли, не так, как мы умеем.

– На арене были разные эмоции в адрес тебя. На какие больше реагировал?
– Когда погудели во время буллита, я немного удивился, был в небольшом шоке. Ну ладно.

– Что подарили болельщики на день рождения?
– Очень много пакетиков с подарками. И шоколадки, и открытки. Очень приятно, — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гордеев (Гоголев, Андреофф) – 05:22 (5x5)     1:1 Ремпал (Шаров) – 32:08 (5x5)     1:2 Панин – 37:15 (5x5)     2:2 Гордеев (Яковлев, Широков) – 39:48 (5x5)     2:3 Хмелевски – 65:00    
Материалы по теме
Видео
Рекордный гол Панина помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Сибирь» в Новосибирске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android