«Удивился, был в небольшом шоке». Шаров — о гуле болельщиков «Сибири» в свой адрес

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (3:2 Б) и заявил, что его немного удивил гул трибун во время исполнения буллита. Ранее форвард выступал за новосибирский клуб.

– Хорошие эмоции, самое главное – выиграли. Игра оставляет желать лучшего, сегодня был наш хоккей. Мне кажется, мы просто плохо сегодня играли, не так, как мы умеем.

– На арене были разные эмоции в адрес тебя. На какие больше реагировал?

– Когда погудели во время буллита, я немного удивился, был в небольшом шоке. Ну ладно.

– Что подарили болельщики на день рождения?

– Очень много пакетиков с подарками. И шоколадки, и открытки. Очень приятно, — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.