«Удивился, был в небольшом шоке». Шаров — о гуле болельщиков «Сибири» в свой адрес
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (3:2 Б) и заявил, что его немного удивил гул трибун во время исполнения буллита. Ранее форвард выступал за новосибирский клуб.
– Хорошие эмоции, самое главное – выиграли. Игра оставляет желать лучшего, сегодня был наш хоккей. Мне кажется, мы просто плохо сегодня играли, не так, как мы умеем.
– На арене были разные эмоции в адрес тебя. На какие больше реагировал?
– Когда погудели во время буллита, я немного удивился, был в небольшом шоке. Ну ладно.
– Что подарили болельщики на день рождения?
– Очень много пакетиков с подарками. И шоколадки, и открытки. Очень приятно, — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 ноября 2024, вторник. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гордеев (Гоголев, Андреофф) – 05:22 (5x5) 1:1 Ремпал (Шаров) – 32:08 (5x5) 1:2 Панин – 37:15 (5x5) 2:2 Гордеев (Яковлев, Широков) – 39:48 (5x5) 2:3 Хмелевски – 65:00
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